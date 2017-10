Ei kurjuutta kummempaa

Kurjalan pariskunta sanailee ajankohtaisista asioista lehtiä selaillessaan. Tuomaksella on tapana epäillä kaikkea ja nähdä niin ikävien kuin iloistenkin uutisten takana synkkiä pilviä. Ilona-rouva puolestaan näkee mustimmassakin pilvessä kultareunuksen.



– Tuasiisa tul assiita kaapuntiin. Sinne ne palavelut karkovaa.



– Mikä nyt napaas nakertaa?



– Mistäpä arvelit meijän huusholliinnii tarve-esineitä ja koneihin varaosia nyt löötyvän, ku Savikylännii rompetori näätästää lopettavan. Ois luullu liikennettä piisanneen niin vilikkaan tien varrella.



– Ohihan tuo sinähii tuosta aena hurrautit. Ei ees kahveelle pistäyvytty. Termoskahveet hörpättiin kaapuntimatkallahii aina levikkeellä.



– Käätiinhän tuolla kertaalleen penkomassa. Kaapunnissa on halavemmat hinnat ja isommat valikoimat. Tuopi sittä enemmän kerralla, ei pala pensa joutavvaa ajamissee.



– Mittää tekemätöntä romua. Mihin sitä ennää ees mahtuu. Voortikaan ei tallii mahu.



– Tarvaraa on oltava kaiken varalta. Saa aikasa kuluks rassata.



– Vai sillä tuulella. Alahan tulla sisälle ja tuo hellapuita tullessas. Laitetaan alakuun kahveet tulelle.