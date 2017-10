Omavarainen kylä kyllästämön kupeessa

Sanotaan, että Teksasissa kaikki on suurempaa. Huonoksi ei jäädä hevillä Höljäkässäkään, jossa on kuljettu omia polkuja likimain kehdosta hautaan. Kylällä on ollut useita kauppoja, rata ja asema, posti, koulut sekä oma hautausmaa. Sen lisäksi myös kaikki maa- ja metsätöistä liikenevät kyläläiset työllistänyt kyllästämö.



– Ei täältä tarvinnut poiketa kaupunkiin kuin viinaksien hakureissulle. Muu saatiin omasta takaa, Aimo Nevalainen, Voitto Kortelainen, Tarmo Tuhkanen ja Viljo Kortelainen veistelevät.



Kylän kehittyminen sai vauhtia vuonna 1911 valmistuneen rautatien ansiosta. Rautatie toi kylälle myös G A Serlachius oy:n ratapölkkyjen kyllästämön vuonna 1958. Siihen asti päätoimentulo kylälle oli tullut maa- ja metsätöistä.



Kyllästämön paikasta kilpaili myös Lieksan Vuonislahti, mutta Höljäkkä veti kilpailussa pidemmän korren. Kilpailuetuna oli radan läheisyys sekä raaka-aineen saanti ja hitaampikasvuisen puun laatu.



Kyllästämön elinkaareksi laskettiin tuolloin kymmenen vuotta. Toiminta laajeni kuitenkin pian pylväisiin, ja markkinat maailmalle aukenivat. Pylväistä tuli päätuote ja on sitä edelleen. Enimmillään kyllästämö työllisti lähes 60 työntekijää.



Mitä kylä olisi ilman kyllästämöä, siihen seniorinelikolla on selkeä vastus.



– Olisihan tuo kylän hautausmaa paljon tyhjempi.