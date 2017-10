Odotettu maneesi valmistuu Ylikylälle

Ylikylälle Nurmekseen on noussut muutamassa kuukaudessa komea punaseinäinen maneesi. Rakennus on saanut jo katonkin päälleen, ja harjakaisia suunnitellaan viikonlopulle.



– Parin viikon päästä pitäisi olla valoja ja laitojen laittoa vaille valmista. Marraskuussa maneesi saadaan ehkä käyttöön, ja joulukuussa on tarkoitus pitää avajaiset, kertoo Virva Hakala maneesin rakennuttaneen Kivikkolan Maneesi oy:stä.



Vaikka rakennus on noussut nopeasti pystyyn, asia on ollut vireillä jo pidemmän aikaa. Maneesi on ollut alueen ratsastajien puheissa ja toiveissa, mutta kukaan ei ole aiemmin rohjennut tarttua hankkeeseen.



– Seurailin aikani asian etenemistä, ja totesin, että jos sitä ei toteuta kukaan muu, niin sitten minä. Jos haluaa eteenpäin, on pakko tehdä rohkeita ratkaisuja, Hakala sanoo.



Hakala uskoo, että maneesille on kysyntää ja tarvetta. Moni on jo tiedustellut, koska maneesi valmistuu ja milloin sinne pääsee. Tähän mennessä maneesin perässä on pitänyt lähteä Siilinjärvelle, Vuokattiin tai Kuopioon asti.



– Kysyntää on ollut paljon, mutta nythän todellisuus paljastuu. Toivottavasti maneesille on käyttöä, Hakala sanoo.