Nurmeksen vuoden rauhoitus takana

Nurmeslaisten hirvimiesten ja -naisten pitkä piina päättyy, kun hirven jahtikausi alkoi vuoden rauhoitustauon jälkeen.



Tänä syksynä oranssinutut pääsivät jahtiin totuttua myöhemmin, kun jahtikauden aloitus palautettiin lokakuun toiseksi lauantaiksi Lapin maakuntaa lukuun ottamatta kautta maan.



Nurmeksen riistanhoitoyhdistyksen puheenjohtaja Esa Kortelainen pitää myöhentämistä oikeana ratkaisuna. Perusteena oli alkukaudesta meneillään oleva hirven kiima-ajan rauhoittaminen.



– Erityisesti tänä vuonna, kun kaikki on myöhässä, kiima-aika on pahasti kesken. Sen rauhoittamisella voi olla myönteinen vaikutus myös vasatuotantoon.



Nurmeksen riistanhoitoyhdistyksen alueella hirvijahtiin lähdettiin 33 luvanhakijan 133 pyyntiluvalla. Eiliseen aamuun mennessä pyyntiluvista oli käytetty rohkea kolmannes, 15 urosta, 21 naarasta ja 11 vasaa.



Myös Valtimolla metsästys on edennyt kuta kuinkin totuttuun tahtiin. 24 seurueen 46 pyyntiluvan kiintiöstä on käytetyt viidennes. Nurin on viisi urosta, kaksi naarasta ja kolme vasaa.