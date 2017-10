Otetaan selvää: Kuljettaako posti paketteja ilmaiseksi?

Eräs Ylä-Karjalan lukija kertoi, että haja-asutusalueilla postipaketit voi saada ilmaiseksi kotiin kuljetettuna. Onko asia näin, Postin pakettipalveluiden tuotehallinnasta ja tuotekehityksestä vastaava Kati Nevalainen?

– Kyllä, tällainen palvelu on olemassa. Jos asuu yli viiden kilometrin päässä lähimmästä postista, paketit saa maksuttomasti kotiin. Muita ehtoja ei ole. Paketit jaetaan jakelun yhteydessä, joten silloin pitää olla kotona, tai paketti palautuu takaisin postiin.

Lukijamme mukaan kuljetuksen voi tilata netissä tai soittaa maksulliseen Postin numeroon. Hän kritisoi, että maksuttomuudelta menee pohja, jos täytyy soittaa maksulliseen numeroon.

– Puhelun hinta on kohtuullinen verrattuna kustannuksiin. Lisäksi toisena vaihtoehtona on pyytää kotiinkuljetusta täyttämällä netissä lomake, joka ei maksa mitään. Nettilomake on meille kustannustehokkaampi vaihtoehto, ja siitä saamme myös suoraan osoitetiedot, Nevalainen vastaa.

Netissä olevassa lomakkeessa ei kuitenkaan puhuta mitään maksuttomuudesta, vaan kerrotaan vain palvelun hinta. Miten maksuttomasta kuljetuksesta tietämätön osaa hyödyntää palvelua?

– Lomake on kaikkien kotiinkuljetustilausten käytössä, eikä siinä erikseen mainita maksuttomasta kotiinkuljetuksesta. Jos vastaanottaja on oikeutettu maksuttomaan palveluun, ei kuljettaja pakettia tuodessaan veloita kuljetusmaksua. Halutessaan asiakas voi laittaa asiasta maininnan Lisätietoja-kenttään, mutta pakko ei ole. Kuljetuksen saa joka tapauksessa maksutta, jos on siihen oikeutettu