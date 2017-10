Riistanhoitoyhdistysten yhdistyminen esillä

Nurmeksen ja Lieksan riistanhoitoyhdistykset ovat mahdollisesti yhdistymässä. Nurmeksen kaupunginvaltuuston kokouksessa vieraillut Nurmeksen riistanhoitoyhdistyksen puheenjohtaja Esa Kortelainen kertoi, että yhdistysten puheenjohtajilta on kysytty mielipiteitä yhdistymisestä.



– Asia tuntuu nyt vielä vapaaehtoiselta, mutta jossain vaiheessa yhdistyminen varmaan tulee pakolliseksi, Kortelainen sanoi torstaina.



Kyselyitä yhdistymisestä on Kortelaisen mukaan tullut Pohjois-Karjalan riistaneuvostolta.



Kortelaisen mukaan Nurmeksen susitilanne näyttää hankalalta. Luonnonvarakeskus (Luke) on todennäköisesti lopettamassa susien pantaseurannan kokonaan.



– Seurannassa siirrytään ulosteperäisiin dna-näytteisiin, joiden mukaan arvioidaan susien määriä ja niiden liikkeitä.



Luken tutkija Samuli Heikkinen oikaisi jälkeenpäin tehdyssä haastattelussa tiedon pannoituksen lopettamisesta.



– Tulevaisuudessa dna-näytteet nousevat pannoituksen rinnalle ja ottavat haltuun tärkeää asemaa. Pannoituksen painoarvo vähenee.