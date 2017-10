Jäähallia kaavaillaan Hyvärilään

Nurmeksen uudessa strategialuonnoksessa suunnitellaan jäähallin siirtämistä Hyvärilään. Jäähalli olisi näillä näkymin tarkoitus siirtää vuonna 2021. Samalla hallin yhteyteen rakennettaisiin keilahalli.



– Nykyinen jäähalli on jo todella huonossa kunnossa, sanoo kaupunginjohtaja Asko Saatsi.



Strategialuonnokseen on valittu neljä päälinjaa, joissa käsitellään kaupungin toimitiloja, Nurmeksen vetovoimaisuutta, elivoimaa ja kaupungin oman toiminnan kehittämistä. Nimeltään strategia on Nurmeksen suunta.



– Nimi kuvaa sitä, että mennään eteenpäin, toteaa valtuuston puheenjohtaja Anni Savolainen.



Toimitilalistalla ovat jäähallin lisäksi muun muassa kaupungintalon ja Nurmes-talon remontit. Vuonna 2020 suunnitelmissa on Porokylän ja meijerin alueen kehittäminen. Ensi vuonna on tarkoitus tehdä kattava toimitilaohjelma.



Seuraavaksi strategia menee kaupunginhallituksen ja valtuuston pureskeltavaksi, ja strategiaa työstäneet työryhmätkin saattavat vielä muokata työtään.