Palkinto kulttuuriperinnöstä Valtimon Peri-Sivakkaan

Kalevalaseura on jakanut Kekrinpäivän tunnustuspalkinnot kymmenelle kulttuuriperinnön parissa ansioituneelle tutkijalle, taiteilijalle tai perinteen vaalijalle. Palkintojen yhteisarvo on 12 000 euroa.



Perinteen taitajien ja tallentajien palkintoja myönnettiin kuudelle, joista yksi on Valtimon Peri-Sivakassa sukutilaa emännöivä Marjo-Riina Häkkinen.



Häkkinen on kouluttautunut maatalousalan yrittäjäksi. Yläpihan tilalla harjoitetaan nurmiviljelyä ja metsätaloutta sekä kesäkahvilatoimintaa.



Yläpihan tila on ollut Häkkisen suvun hallussa vuodesta 1754 lähtien. Marjo-Riina Häkkinen on jatkanut isänsä elämäntyötä. Vuonna 2011 kuollut Hannes Häkkinen tunnettiin Sivakan kylän ja sukunsa perimätiedon laaja-alaisena taitajana.



Marjo-Riina Häkkinen on pitänyt huolta Sivakan perinnemaisemien avarista näkymistä, tuonut esiin kylän erityispiirteitä toteuttamalla kävelyreittejä, kuvaamalla ja kertomalla niistä sosiaalisessa mediassa, mainitaan palkinnon perusteluissa.



– Palkinto on tunnustus koko kylälle, Häkkinen sanoo.



Hän aikoo sijoittaa 1 000 euron palkintosumman perinne- ja kulttuurityöhön.