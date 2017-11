Valetupakkaa myynnissä

Porokylässä ja Valtimolla on maanantaina kulkenut tuntematon mies myymässä tupakkaa. Ulkomaalaisin tekstein varustetuissa askeissa on tupakan sijasta aaltopahvinpaloja.

Nurmeslainen Markku Turunen toi toimitukseen kaupan kärrykatoksesta löytämänsä kartongin valetupakkaa ihmeteltäväksi. Toinen lukijamme kertoo, että ulkomaalaiselta vaikuttanut mies tarjotteli kahdelle hänen tuttavalleen tupakkakartonkeja kaupan parkkipaikalla.

– Mies pyysi aluksi kartongista 40 euroa, mutta hinta laski lopulta 15 euroon. Kartonki oli pakattu muoviin ja teippailtu, hän kuvailee.

Rikoskomisario Kari Juntunen varoittelee epämääräisistä tupakanmyyjistä.

– Tupakanmyynti on luvanvaraista toimintaa eli sen myyminen ilman lupaa on laitonta. Myös ostaja syyllistyisi rikokseen, jos askeissa oikeasti olisi tupakkaa. Toisaalta ostaja on myös erehdyttämisen uhri, Juntunen sanoo.