Rakkaus hevosiin sai nurmeslaisen Tuisku Grönholmin satulaan reilut kahdeksan vuotta sitten

Ratsastus on suosittu harrastus Nurmeksessa. Yksi Nurmeksen hevosharrastajista on 16-vuotias Tuisku Grönholm, joka on ratsastanut reilun kahdeksan vuoden ajan. Rakkaus hevosiin sai aloittamaan harrastuksen.

– Siihen aikaan koirat ja hevoset oli se juttu, joka taitaa vieläkin pitää paikkansa. Muutamia kavereitakin kävi tallilla, mutta tallilla tuli vietettyä sen verran aikaa, että siinä tutustui totta kai uusiinkin ihmisiin, Grönholm kertoo.

Uusien tuttavuuksien ja ystävien löytäminen kannustaa ja motivoi Grönholmin mukaan eteenpäin myös itse ratsastuksessa. Esikuvia saattaa löytää omalta kotitalliltakin.

– Talli oli ja on vieläkin samanhenkisten ihmisten kohtaamis- ja ajanviettopaikka. Varsinkin vanhemmat ja taitavammat ratsastajat innoittivat ja motivoivat jatkamaan sekä harjoittelemaan entistä ahkerammin, Grönholm sanoo.

Paljon kokemusta

Harjoittelu on kannattanut, sillä Tuisku Grönholm on kilpaillut ratsastuksessa jo useamman vuoden. Kisaura käynnistyi 10–11-vuotiaana silloisen Okkosen ponitallin (nykyisin Mannen ratsutila) järjestämillä viikottaisilla harjoituskisoilla, joissa ratsastajalle kertyi kisarutiinia ja varmuutta radoille.

Ulkopuolisia kisakenttiä Grönholm lähti vähitellen kiertämään 12-vuotiaana. Iän ja kokemuksen karttuessa myös kisojen etäisyys ja suuruus kasvoivat.

Grönholmin jatkaessa ratsastusuraansa Ahonlaidan tallilla vuonna 2015 hän sai käyttöönsä torinhevosruuna Pojun, jolla Grönholm pystyi harjoittelemaan ja kilpailemaan kuin omallaan.

– Lisäksi kilpailin tallin muilla hevosilla lähialueen kisoissa, hän lisää.

Tavoitteita eteenpäin

Tuisku Grönholm on liittänyt ratsastusharrastuksensa myös opiskeluihin. Hän on opiskellut Ypäjän Hevosopistolla syksystä lähtien.

– Ypäjällä opiskelu on lähtenyt hyvin käyntiin nyt, kun alkaa olla jo rutinoitunut opiskelurytmiin ja -metodeihin. Kieltämättä ei se aina helppoakaan ole, kun ammattikouluun yhdistää lukio-opiskelut ja vapaa-ajalla ratsastamisen, Grönholm kertoo.

Opiskelu painottuu kuitenkin Ypäjällä ammattikoulun puolelle, joten lukio-opinnoista on hankalaa suoriutua hyvin arvosanoin.

– Koen tärkeäksi saada lukiostakin hyvät paperit, joten nähtäväksi jää, suoritanko opinnot jossain muualla, Grönholm toteaa.

Ratsastuksessa Grönholm haluaisi kehittyä enemmän ja enemmän. Lisäksi nuorten hevosten kouluttaminen sekä kilpaileminen kiinnostavat häntä.

Vahvat suositukset

Tuisku Grönholm suosittelee ratsastusta kaikille. Oman kehon hallinta ja tasapaino kehittyvät nopeasti, kun ratsastuksen aloittaa nuorena. Tallilla oleminen lisää vastuuta ja huolenpitoa, ja ison ja vahvan eläimen kanssa toimiminen tuo itsevarmuutta.

– Ratsastus on myös selälle edullinen laji. Nämä kaikki edut koskevat myös aikuisia. Kuntoutuksessa oleville ja vammaisille ratsastus esimerkiksi terapiavyöllä ja ylipäätään hevosen hoitaminen sekä läheisyys ovat monelle tärkeä asia, Grönholm listaa.

Hänen mukaansa jokainen päivä ratsastuksessa on erilainen, eikä lajissa voi koskaan olla täysin valmis. Ratsastus auttaa myös rentoutumaan stressin ja kiireen keskellä.

– Parasta tässä lajissa on ehdottomasti se, että pääsee työskentelemään upean eläimen kanssa, saada se luottamaan ja kuuntelemaan minua.