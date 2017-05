Oppilaat pitävät eri harrastuksista

Porokylän koulu on liikkuva koulu, joka tarkoittaa liikkuvaa koulua. Osa liikkuvaa koulua on Popi-kärry, joka on liikuntavälineperäkärry.

Elmeri Peiponen pitää kärryn tavaroista. Elmeri leikkii yleensä potkulaudalla, pomppukepillä ja jalkapallolla.

Myös Moona Juutinen pitää Popi-kärrystä.

– Leikin yleensä potkulaudalla ja pelaan jalkapallolla. Parhaimpia välineitä ovat jalkapallo ja liukuri, Moona sanoo.

Elmerillä ei ole lempiulkovälinettä, vaan hän leikkii kaikilla ulkovälineillä.

Pitkä välkkä paras

Elmerin lempivälitunti on pitkä välkkä, koska se on Elmerin mielestä pisin välkkä ja koska silloin saa olla pisimpään ulkona. Myös Moonan mielestä paras välitunti on pitkä välkkä, koska se on pisin välkkä.

Elmeri leikkii välitunnilla paljon zombihippaa, jossa hipan saadessa toisen pelaajan kiinni, molemmat ovat hippoja. Moona tykkää leikkiä kavereiden kanssa eläimiä.

Elmeri ulkoilee kolme tuntia päivässä. Yleensä hän leikkii ja on kaverin kanssa ulkona. Elmeri leikkii vaikka mitä ulkona. Moona on tunnin ulkona ja on veljen kanssa hippaa.

Juttu on Ylä-Karjalan kummiluokan eli Porokylän koulun 5C-luokan oppilaiden tekemä. Lisää kummiluokan juttuja löytyy lauantain 29. huhtikuuta Ylä-Karjalasta.