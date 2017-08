Nurmeksessa breikataan taas

Parin vuoden hiljaiselon jälkeen breakdance-harrastusta yritetään saada elinvoimaiseksi Nurmeksessa. Nurmeksen kaupungin avustuksen turvin ryhmä on saanut joensuulaisesta Toni Ilmakarista uuden vetäjän.

– Alkuun on viikonloppukursseja, jonka jälkeen harrastus yritetään vakiinnuttaa viikottaiseksi, Ilmakari kertoo.

Breakdance-toiminta on ollut aiemmin aktiivista, mutta vakituisen ohjaajan puuttuessa toiminta on hiipunut. Parin vuoden ajan ryhmä on harjoitellut lähinnä keskenään. Opetusta on ollut kerran kuussa tai kahdessa, ja aktiivisia harrastajia on jäljellä enää muutama. Heistä Jere Puoskari on harrastanut lajia kahdeksan vuotta ja Niilo Karjalainen seitsemän vuotta.

– Välillä harjoittelu on jäänyt, kun ei ole uutta opeteltavaa. Mahtavaa, että tulee opettaja. Kun saamme lisää porukkaa mukaan, niin itsekin innostuu, Karjalainen sanoo.