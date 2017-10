Piano valitsi Kaisun

Nurmeksessa nuorison harrastusmieltymykset ovat muuttuneet. Nykyään suuri osa nuorista suuntautuu somen maailmaan, videopeleihin ja urheiluun.



Silti perinteisemmätkin harrastukset ovat säilyttäneet kiinnostustaan ainakin joidenkin nuorten keskuudessa. Yksi tällainen on klassisen musiikin opiskelu, jota Nurmeksessa harrastaa 17-vuotias pianisti Kaisu Korhonen.



Korhonen aloitti pianonsoiton 7-vuotiaana äitinsä ehdotuksesta. Nyt, 10 vuotta myöhemmin, hän on ehtinyt esiintyä lukuisissa paikoissa, esimerkiksi muistotilaisuuksissa sekä koulun kevät- ja joulujuhlissa.



Ensimmäisestä esiintymisestään Korhonen muistaa sen, että oli aivan uutta mennä lavalle soittamaan. Muu on jo unohtunut. Esiintymiset ovat kuitenkin ajan kanssa ja rutiinin myötä muuttuneet helpommiksi.



– Enää pienemmissä tilaisuuksissa esiintyminen ei edes jännitä paljoa, Korhonen toteaa.



Voisi melkein sanoa, että piano valitsi Korhosen, sillä hänen lempimusiikkiaankin on klassinen pianomusiikki. Korhosen lempisäveltäjiin kuuluvat muun muassa Frédéric Chopin, Claude Debussy, Wolfgang Amadeus Mozart ja Jean Sibelius. Tulevaisuuden suunnitelmissakin pianolla on merkittävä rooli.



– Jo monta vuotta haaveammattini on ollut pianonsoiton opettaja. Ainakin haluaisin työskennellä musiikin parissa, Korhonen kertoo.