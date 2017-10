Koulunpenkiltä viikoksi työelämään

Tet-jaksot ovat antoisia ja mieluisia. Tätä mieltä on ainakin Bomballa tet-harjoittelussa oleva Eetu Karjalainen. Tällä viikolla puolet yhdeksäsluokkalaisista on ollut tutustumassa työelämään ympäri Nurmesta.



– Kivaa vaihteluahan tämä on koulunkäyntiin, vaikka vähän rankempia päiviä nämä tietysti ovat, Karjalainen toteaa.



Karjalainen oli samantien pistetty puunkantoon ja suihkukapuloiden vaihtoon.



– Minut otettiin kivasti vastaan, ja pääsin heti hommiin, hän lisää.



Karjalainen päätyi Bomballe tettiin isänsä Jani Karjalaisen jalanjälkiä seuraten, ja paikka kelpaisi kesätyöksikin.



Bomban työntekijä Eerik Salmela kertoo, että kylpylähotelliin otetaan mielellään harjoittelijoita aina kun heitä on tarjolla.



– Tämä on aivan huippu tapa päästä kokeilemaan työntekoa ja motivoi varmasti myös koulunkäyntiin, kun tietää vähän, mikä ala kiinnostaisi, Salmela toteaa.



Myös Rekulan päiväkodissa tettiläisiä otetaan mielellään vastaan.



– Ylimääräisestä käsiparista on aina hyötyä, ja tettiläiset pääsevät pienen tutustumisen jälkeen samantien hommiin, sanoo Rekulan työntekijä Jonna Karjalainen.



Kirjoittaja on Ylä-Karjalan tet-harjoittelija.